İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevre duyarlılığına dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - Paylaşımda, çöplüğe terk edilmiş bir otobüs görseline yer veren Başkan Hürriyet, çevreye karşı sorumluluk çağrısında bulundu.

“Çevremiz Bizim Evimiz” Başkan Hürriyet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “"Çöpe otobüs atan zihniyete karşı mücadele ediyoruz. Çöp dökme yeri değil ama çöplüğe çevrilmiş. Herkese çok ama çok iş düşüyor. Ne olursa olsun eninde sonunda bu kentte hep birlikte çevreye karşı daha duyarlı olmayı öğreneceğiz. Çevremiz bizim evimiz"