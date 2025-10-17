UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Konseyi’nde dünyanın farklı coğrafyalarından belediye başkanlarına, yerel ve bölgesel liderlere seslendi.KONYA (İGFA) - Çin’in Şiyan kentinde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’nin “UNIDO Belediye Başkanları Diyaloğu” oturumunda konuşan UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirlerin en önemli problemlerinden birisinin iklim değişikliği olduğunu belirterek, her şehrin bu konuyla ilgili etki alanlarının farklı olduğunu söyledi.

Dünyada farklı şehirlerin iklim kriziyle ilgili yaşadığı sorunların altını çizen Başkan Altay, “Bu problemleri aşmak için bir araya gelmemiz gerekiyor. Bazılarımız kuraklıkla uğraşıyoruz, bazılarımız aşırı yağışlarla, bir kısmımız okyanuslar altında kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya. UCLG olarak özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar değerli belediye başkanlarımıza, yerel yöneticilere çok önemli bir vizyon kazandırıyor. UCLG platformlarındaki en önemli gündemlerimizden birisi barışın sağlanması, sonra şehirlerimizin iklim değişikliğine hazırlanması. Umarım ki bu mücadeleyi birlikte yürütecek ve kazanacağız. Başka şansımız yok, elimizde tek bir dünyamız var” ifadelerini kullandı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE HUSUSU, KENTLERİN VE TOPLUMLARIN DAYANIŞMASINI GEREKTİRİR”

Başkan Altay, UCLG Dünya Konseyi Politika Tartışması: "Tanca'ya Doğru - Yerel Kamu Hizmeti Sunumu, Bir Sonraki Küresel Kalkınma Gündeminin Merkezinde: UCLG'nin Geleceği" temalı ikinci oturumda da konuştu.

Sanayicileri yenilenebilir enerjiye, karbon nötr üretim süreçlerine ve kaynak verimliliğine teşvik ettiklerini belirten Başkan Altay, “Yeşil Organize Sanayi Bölgesi modelimizle; düşük karbonlu üretimi, atıkların yeniden kullanımını ve su tasarrufunu bir arada ele alıyoruz. Ayrıca, girişimcilik ekosistemimizi destekleyen Konya Teknoloji Vadisi Projemiz ile enerji verimliliği, akıllı tarım ve çevre dostu ulaşım alanlarında yenilikçi girişimlerin doğmasına öncülük ediyoruz” dedi.

Bu alandaki çalışmaların her birinin, hem çevresel hem ekonomik sürdürülebilirliği aynı potada buluşturma çabasının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Çünkü bizler biliyoruz ki; yaşanabilir şehirler, yalnızca ekonomik büyümeyle değil; insana yakışır bir düzenin kurulmasıyla mümkündür. Bu nedenle, planlamalarımızda insanı merkeze alan, doğaya saygılı bir şehirleşme anlayışını esas alıyoruz. Yaya öncelikli bölgeler, bisiklet yolları, yeşil alanlar ve toplu taşımayı teşvik eden projelerle karbon ayak izimizi azaltıyor; şehir sakinlerimizin günlük yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ayrıca Yeni Ulaşım Master Planımız ile elektrikli ulaşımın yaygınlaşmasını ve düşük karbonlu hareketliliğin şehir geneline entegre edilmesini hedefliyoruz. Biz Konya olarak, çevreci ve sürdürülebilir bir şehrin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda sosyal yaşamı da gözetmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sizler de hak verirsiniz ki, bu hedeflere ulaşmak tek bir şehrin gücüyle mümkün değildir. İklim değişikliğiyle mücadele hususu, kentlerin ve toplumların dayanışmasını gerektirir. Bu nedenle, UCLG çatısı altında şehirler arası bilgi paylaşımı, ortak projeler ve karşılıklı öğrenme süreçlerini büyük bir önemle destekliyoruz” diye konuştu.