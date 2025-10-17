Bursa'da Karacabey Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nin doğal zenginliklerinden biri olan ‘Alıç Meyvesi’ni dünya pazarlarına tanıtmak için harekete geçti. “Kalbin Meyvesi” olarak bilinen, doğal ve tamamen organik olarak yetişen alıç meyvesi, Belediye öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi ile markalaştırılarak hem kırsal kalkınmaya hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey Belediyesi, doğanın kalpten gelen armağanı olarak nitelendirilen alıç meyvesini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya hazırlanıyor.

İlçenin Yeşildere Mahallesi Eski Bağlar mevkiinde doğal olarak yetişen ve kalp sağlığına olan faydalarıyla bilinen bu değerli meyve, Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde ekonomiye kazandırılacak.

Doğal ortamında, tamamen organik koşullarda kendiliğinden yetişen alıç bitkisi; sirkesi, marmeladı ve turşusuyla son yıllarda büyük ilgi görüyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle “Kalbin Meyvesi” olarak bilinen alıç, şimdi Karacabey markasıyla dünyaya açılma yolunda.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yeşildere Mahallesi’ni ziyaret ederek alıç meyvesi hasadına katıldı. Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman ve köylülerle birlikte doğadan alıç toplayan Karabatı, bölge halkının emeğine ve ürünün potansiyeline dikkat çekti.

Alıç meyvesinin tamamen doğal, katkısız ve kendi kendine yetişen bu meyve, hem sağlık açısından hem de ekonomik değer bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Karabatı, "Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu değeri tanıtmak, markalaştırmak ve katma değer kazandırmak için harekete geçeceğiz. Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte, alıç meyvesini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman da, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, alıç meyvesinin köy için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Karacabey Belediyesi, Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla alıçtan elde edilen ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması için girişimlerde bulunacak. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hem gastronomi fuarlarında hem de doğal ürün festivallerinde “Karacabey Alıcı” markasıyla yer alınması hedefleniyor.