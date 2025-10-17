Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Günümüzden Geleceğe Bilim Yolculuğu” projesi, muhteşem bir açılışla başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen ve Eskişehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin desteklediği şenliğin ilk gününde eğitim, bilim ve yaratıcılık bir araya geldi. Açık hava atölyelerinde yüzlerce öğrenci, “duvarsız öğrenme ortamı” anlayışıyla bilimsel çalışmaları deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde bilimin eğlenceli ve keşif dolu dünyasına adım attı.

Bilim Şenliği’nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Türkiye’de ilk kez planetaryum ortamında gerçekleştirilen “Gezegen Senfonisi” oldu. Gök kubbe altında müzik, ışık ve bilimin büyüleyici uyumuyla sunulan bu özel gösteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

65 farklı stantta düzenlenen 35 interaktif atölye çalışması, her yaştan bilim meraklısına hem eğlenceli hem öğretici bir ortam sundu. Katılımcılar, deneyerek, dokunarak ve keşfederek öğrenmenin keyfini çıkarırken, bilimsel düşünme becerilerini de geliştirme imkânı buldu.

Şenlik alanında yapılan etkileyici bilim gösterileri ve güneş gözlemleri, bilimi sadece izlenen değil, birebir yaşanan bir deneyime dönüştürdü. Göz kamaştıran etkinlikler, katılımcılara bilimin büyüsünü tüm yönleriyle hissettirdi.

Bilim Şenliği, sadece öğrenciler için değil; öğretmenler, veliler ve tüm bilim tutkunları için de ilham verici bir buluşma noktası oldu. Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, “Bilimle büyüyen bir neslin, geleceğe umutla bakan bir şehrin parçası olmak için sizleri de Bilim Şenliğimize davet ediyoruz,” ifadelerine yer verdi.

“Günümüzden Geleceğe Bilim Yolculuğu” temalı Bilim Şenliği, 17-18 Ekim tarihlerinde de tüm heyecanıyla devam edecek.

