Yurt içinden ve yurt dışından gelen bando ekipleri 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivalinin ilk gününde İzmit Belediye Meydanında birbirinden güzel performanslara imza attılarKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından 5-6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 13. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali başladı. Kortej yürüyüşü ile başlayan program dünyanın en prestijli kültürel ödüllerinden biri kabul edilen IGF Gold Star (Oscar) Ödül Töreni ve bando gösterileriyle devam etti.

BANDO PERFORMANSLARI ÇOK BEĞENİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Bandosu, Macaristan Szekesfehervar Bandosu, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, Bulgaristan Şumnu Mıhaıl Bıkov Bandosu, Seferihisar Belediye Bandosu, Karadağ Gradska Muzika Budva Bandosu ve Edirne Belediye Bandosu ve Mor-iz Kadın Ritim Grubu bando gösterileriyle İzmit’lilere müzik dolu bir akşam yaşattılar.