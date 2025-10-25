Balıkesir’de bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, öğrencilerden büyük ilgi görerek takdir topladı. Fuarın içeriğinin çok zengin olduğunu belirten gençler, aradıkları kitapları bulabilmenin mutluluğunu yaşarken fuarın düzenlemesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, yedinci gününde de kitapseverleri ağırlamaya devam etti. Kültür ve sanat buluşmalarının bir arada yaşandığı fuarın yedinci gününde alanında uzman isimler hem söyleşilerle hem de imza günleriyle sevenleriyle bir araya geldi. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Prof. Dr. Tamer Bolat, Miyase İlknur ve Yavuz Oğhan söyleşi gerçekleştirdi. Gün sonu Ayşegül Koca Klasik Gitar Resitaliyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kitap fuarının keyfini en çok öğrenciler çıkarıyor. Merkezden ve ilçelerdeki okullardan düzenlenen geziler ile fuara katılan öğrenciler, hem kitap sayısı bakımından hem tür bakımından fuarın kapsamının çok geniş olduğunu belirtti. Öğrenciler için kitap fuarının düzenlenmesinin çok yararlı olduğunu dile getiren gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti. Fuarı yedinci günde 100 bine yakın kişi ziyaret etti.