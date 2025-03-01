Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği “Zeytin Çekirdekleri Barış Konseri", “Neşet Ertaş Türküleri Bozkırın Sesi" ve “Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’i fuar ve festivaller kenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde kültürel etkinliklerin sayısı her geçen gün artıyor. Müzikten tiyatroya, edebiyattan sergilere kadar sanatsal anlamda pek çok çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlere yoğun ilgi sürüyor. Bu kapsamda 23 Şubat Pazar günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Zeytin Çekirdekleri Barış Konseri" ile aynı gün Susurluk’ta gerçekleşen “Türk Sanat Müziği Korosu Konseri" sanatseverlerle buluştu. Hafta başında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Neşet Ertaş Türküleri Bozkırın Sesi" konseriyle Türk Halk Müziği’nin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın türküleri hayat buldu. Balıkesir’de Başkan Ahmet Akın’ın sanata kattığı değer nedeniyle kültürel faaliyetlerin artmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar, bu tür konser programlarıyla sosyal hayatın da canlandığını dile getirdiler.

BALIKESİR’İN KÜLTÜR SANAT HAYATI GELİŞİYOR

Ayvalık’ta yetenekli öğrencilerin kişisel, sosyal ve toplumsal gelişimi için oluşturulan Zeytin Çekirdekleri Orkestrası, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde unutulmaz bir konsere imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi, Ayvalık Belediyesi ve Zeytin Çekirdekleri Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen konsere il protokolü katılım sağladı. Susurluk’ta Koro Şefi Zafer Dutçu’nun yönetiminde gerçekleşen Türk Sanat Müziği Korosu Konseri’nde Türk sanat müziğinin en seçkin eserleri seslendirildi. Şef Osman Çiçek yönetimindeki “Bozkırın Sesi" konserinde Türk Halk Müziğinin usta ismi, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerine konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.