Balıkesir’in dört bir yanındaki teknoloji altyapısını güçlendirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin kamusal alanlarındaki wi-fi kurulumlarıyla vatandaşlara ücretsiz ve sınırsız internet erişimi sağlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Afetlere yönelik hazırlıklardan eğitim ve güvenlik hizmetlerine kadar teknoloji altyapısını güçlendirme amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla çalışmalarını hızlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanlarda vatandaşların hayatını kolaylaştıran ücretsiz ve sınırsız wi-fi hizmet ağını genişletiyor. Kent merkezindeki 22 noktada vatandaşlara 7/24 ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, merkez dışında kalan 12 ilçedeki 26 noktada da ücretsiz wi-fi hizmetlerini, kesintisiz bir şekilde vatandaşlara sunuyor. Başkan Ahmet Akın’ın teknolojik altyapısı güçlü bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda verdiği talimatlarla kısa süre içinde 2 yeni noktada daha wi-fi hizmet noktası kurulacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde kurulacak erişim noktalarıyla toplamda 50 bölgede ücretsiz ve sınırsız internet erişimi hizmeti sunulacağını belirtti. Vatandaşların sürekli ve etkin bir şekilde faydalanması için ücretsiz olmasının yanı sıra herhangi bir sınırı olmayan wi-fi bağlantılarına, bir kereye mahsus kayıt işlemiyle tüm hizmet noktalarından kolayca ulaşmak mümkün.

20 İLÇEYE ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ İNTERNET

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen ve günde ortalama 1.300 kişinin kullandığı ücretsiz wi-fi hizmetlerinin, ilerleyen süreçte 20 ilçeye eşit ve kapsamlı bir şekilde ulaştırılacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ender Ünal; “İletişim çağında yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza; özellikle gençlere, öğrencilere gelişmiş bir teknolojik altyapı sunmak ve temel bir hak olarak gördüğümüz iletişimi güçlendirmek adına Başkanımız Sayın Ahmet Akın öncülüğünde ücretsiz ve sınırsız wi-fi hizmetini daha fazla noktada, daha güçlü bir altyapıyla hayata geçirmek için çalışmaları hızlandırdık. Amacımız ücretsiz wi-fi hizmetini; Balıkesir’in 20 ilçesine eşit, kapsamlı ve güçlü bir altyapıyla ulaştırmak. Hali hazırda mevcut hizmet noktalarımıza, Bigadiç’te ve Sındırgı’da altyapısını hazırladığımız kurulumlarla yenilerini ekliyoruz. Bu şekilde 50 noktada hizmet verilecek. Tüm ili kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor." diyerek hizmetlerin kapsamının ve kalitesinin geliştirileceğini söyledi.