Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11:26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, AFAD'ın verilerine göre yerin 6,72 kilometre derinliğinde yaşandı.BALIKESİR (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11:26'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre sarsıntı, yerinde 6,72 kilometre derinliğinde kaydedildi.

An itibariyle olumsuz bir durum belirtilmezken yetkililer, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.