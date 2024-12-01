Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Edremit merkez mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Koçero Deresi’nde yıllardır ihmal edilen kaptajı yenileyerek, önemli bir çalışmaya imza attı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de yağışlar dolayısıyla tıkanmalara ve su kesintilerine neden olan isale hattında meydana gelen sorunlar, BASKİ'nin gece gündüz süren özverili çalışmalarıyla giderildi.

BASKİ, Edremit ve çevresinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 300 litre/sn suyun dağdan gelmesi sağlanarak hem içme suyunda tasarruf sağlandı hem de daha kaliteli, içilebilir su Edremit halkına kazandırıldı.

Daha önce Edremit’e 8 kuyudan sağlanan su temini ve buralarda tüketilen enerji tarihe karıştı.

Tamamen cazibe ile temin edilen su sayesinde 6 pompa devreden çıkarıldı. Bu doğal su ile Edremit’teki 1400 metreküp ve 2 bin metreküp kapasiteli Merkez Ülkü Tepe su depoları, 500 metreküp kapasiteli Darsofa Mahallesi deposu ve 400 metreküp kapasiteli TOKİ deposunun su ihtiyacı karşılanıyor. Toplamda 31 bin aboneye hizmet veren bu depolar, artık tamamen dağ suyuyla doluyor.

Koçero Deresi’nin yıllardır kullanılmayan potansiyelini açığa çıkaran bu proje, bölgeye yalnızca ekonomik bir fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Edremit halkını daha sağlıklı ve içilebilir suyla buluşturuyor. Çalışmalar kapsamında yenilenen kaptaj ve isale hattı, uzun vadede sürdürülebilir bir su yönetimi hedeflenerek tasarlandı.

EDREMİT KÖRFEZİ BALIKESİR’İN İNCİSİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda, Edremit Körfezi’ne yönelik hassasiyet ve duyarlılık çerçevesinde hayata geçirilen bu proje, bölgedeki su sorunlarının çözümüne büyük bir katkı sağladı. Başkan Akın’ın körfez genelindeki altyapı çalışmalarına verdiği öncelik, Edremit’te yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynuyor.