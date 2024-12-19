Balıkesir'in Bandırma ilçesinde MESS dayatmasına karşı bir fabrika daha greve çıktı. Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Bandırma OSB'de yer alan Arıtaş Kriyojenik'te işçiler üretimi durdurdu.BALIKESİR (İGFA) - MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik'te toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde patron örgütü MESS’in yüzde 40 zam dayatması ardından tıkanan süreçte fabrikada grev başladı.

Birleşik Metal-İş Bursa Şubesi'ne bağlı işyerindeki sendikalı üyeler üretimi durdurup grevi başlattı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar'ın basın açıklamasına Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın da katıldı.

Daha önceden yaptıkları eylemle grev kararını fabrikaya asan Arıtaş işçileri, bugün itibariyle greve çıktı. Fabrika önünde açıklama yapan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, hem MESS’e, hem işverenlere seslenerek, 5 aylık süreci anlattı. İşçilerin kabul etmeyeceği bir toplu sözleşmeye asla imza atmayacaklarının altını çizen Atar, "Bizi grevi yasaklama tehditleriyle sindirebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Anayasal hakkımız olan grevimizi her koşulda sürdüreceğiz” dedi.