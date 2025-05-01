Bakırköy Belediyesi, Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi’ndeki çocuklara sağlık taraması gerçekleştirdi. Belediyenin Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen taramalarda miniklerin genel sağlık kontrollerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı kontrolleri de yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Geleceğin teminatı çocuklara daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlayan Bakırköy Belediyesi, tüm birimleriyle aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevi’ndeki miniklerin sağlık taramaları yapıldı.

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde yapılan taramalarda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı hekimleri gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, ağız ve diş sağlığı kontrollerinin sonucunda dolgu, süt dişi çekimi, süt dişi kanal tedavisi, diş taşı temizliği, fissür örtücü ve flor uygulaması gereksinimi olan 4 yaş üzeri SGK’lı çocuklara 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8205’i tuşlayarak randevu alabilir.