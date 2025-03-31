İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya ziyareti kapsamında emniyet ve jandarma ile bayramlaşırken, mesajı ise Birlik Komutanları tarafından harekat merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.



Türkiye'nin huzur ve güvenliği için kahramanların bayramlarda da 7/24 görevinin başında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya'nın bayram mesajı, Birlik Komutanlıkları tarafından harekât merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.