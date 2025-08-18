Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Yozgat’ta bir kamyondan patateslerin yere dökülerek ziyan edilmesi olayına sert çıktı. CHP Aydıncık İlçe Başkanı’nın gerçekleştirdiği eylemi eleştiren Gürcan, bedava ürün dağıtımı gibi lanse edilmesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gürcan, tarım ürünlerinin israfına ve piyasada manipülasyona karşı kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada gündem olan olayda, Yozgat’ta bir kamyondan patateslerin yere dökülmesi ve bu ürünlerin ziyan edilmesi dikkat çekti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bazı sosyal medya hesapları ve CHP’li partililerin bu eylemi “vatandaşlara bedava patates dağıtımı” gibi gösterdiğini ancak videoların aksini kanıtladığını ifade etti.“

"İSRAF VE MANİPÜLASYON KABUL EDİLEMEZ"

Gürcan, CHP Aydıncık İlçe Başkanı tarafından gerçekleştirilen eylemin, halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yere dökülen patateslerin vatandaşlarca toplanmadığının açıkça görüldüğünü ifade eden Gürcan, "Bedava ürün dağıtımı, düzenli ve saygılı yöntemlerle yapılır, bu şekilde değil” dedi.

Bu tür eylemlerin piyasada darlık ve yokluk yaratmaya, hatta karaborsacılığı teşvik etmeye yönelik olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Gürcan, yere dökülen her patatesin arkasında devletin üreticilere sağladığı gübre, mazot, ilaç ve tohum desteklerinin olduğunu anımsatarak, çiftçilerin traktör kredilerinin yüzde 50’sinin faiz yükünün devlet tarafından karşılandığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarım ürünlerini siyasi malzeme haline getirmeye ve piyasaları manipüle etmeye yönelik her türlü girişimin karşısında durulacağını ifade eden Gürcan, “Bu tür girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.