Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'in Borçka ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle hasar gören yolları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettiklerini belirterek, yolları en kısa sürede açacaklarını söyledi.ARTVİN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Artvin'de etkili olan sel ve heyelan felaketinin ardından hasarlı bölgeleri ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, Borçka Camili Yolu'ndaki heyelan ve Karşıköy-Tektaş Köyü Yolu'ndaki sel tahribatlarını yerinde inceleyerek, ekiplerin çalışmalarını denetledi.

İnceleme sonrasında görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Uraloğlu, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yollarımızı en kısa sürede ulaşıma açmak için kararlılıkla sahadayız" diyerek, Borçka ilçe merkezi ve Aksu Mahallesi'ndeki sel etkilerini de değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, selden zarar gören Borçka ilçe merkezi ile Aksu Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu.

Sel ve heyelanın etkilerini silmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, kurtarma ve onarım ekiplerinin 7/24 görevde olduğunu vurguladı.

Uraloğlu ziyaretlerde, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, hasarların giderilmesi için seferberlik çağrısı yaptı.