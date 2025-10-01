Çeşitli televizyon kanallarının canlı yayınına katılarak yeni yasama yılı gündemini değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Tunç, çocukların korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi için 11. Yargı Paketi’nin hazırlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli televizyon kanalları ve haber platformlarında katıldığı canlı yayınlarda, TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleden yeni yasal düzenlemelere kadar birçok konuyu ele alan Tunç, Cumhur İttifakı’nın kararlı adımlarıyla Türkiye’nin “terörsüz bir geleceğe” ilerlediğini vurguladı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN YENİ YARGI PAKETİ GELİYOR

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar, trafik suçları ve toplumsal huzuru bozan suçların önlenmesi için taslakların Meclis grubuna iletildiğini belirtti.

Çocukların korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tunç, “Çocukların yargılanması ve korunması için dünya uygulamalarını inceledik. 15-18 yaş grubuna yönelik yeni düzenlemeler üzerinde duruyoruz. Ağır suçlarda hakimin indirim yapmama yetkisi gündeme gelebilir. Bilişim suçları üzerinden çocukların suça sürüklenmesini önlemek için yeni tedbirler alacağız. Bu düzenlemeler, 11. Yargı Paketi ile önümüzdeki yasama yılında Meclis gündemine gelecek" diye konuştu.