Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki personel yetersizliği sorununun yeni dönemde "hizmet alımı yöntemi"yle çözüleceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, "Okullarda istihdam edilen personelle ilgili talepler var. Bununla ilgili düzenlemeniz var mı?" sorusu üzerine, okullarda kadrolu personelin yanı sıra Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çalışan görevliler ve İş Gücü Uyum Programı kapsamında kısmi zamanlı çalışma esasına dayanan çalışanlar ile geliri olan okul aile birlikleri üzerinden istihdam edilen temizlik ve güvenlik personeli olduğunu kaydetti.

Okullarda yaklaşık 50 bin kadrolu personel olduğunu ama bunun yeterli gelmediğini dile getiren Bakan Tekin, 2024'ün yaz aylarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kısmi zamanlı çalışmayı yaygınlaştırmak amacıyla Uyum Programı'nı hayata geçirdiğini, bunun belli ilerdeki okullarda çalıştığını ancak bazı illerde sorun yaşandığını, bunun üzerine Toplum Yararına Çalışma Programı üzerinden istihdam yapılarak sorunun çözüldüğünü anlattı.

Bakan Tekin, söz konusu programın normal şartlarda biteceğini ancak Bakanlıkla konuşarak eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzattıklarını aktararak, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da dahil ilgili bakanlarımızla oturduk. Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında önümüzdeki şubat, yani 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemin sonuna kadar okullarımızdaki temizlik hizmetlerinin bu şekilde devam etmesini kararlaştırdık. Yeni dönemde de Millî Eğitim Bakanlığına özgü bir hizmet alımı yöntemiyle sorunu çözmek üzere uzlaştık. Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Hizmet alımına benzer bir yöntemi - ilgili bakanlıklarla yasal altyapısını da çalışıyoruz - valilikler, kaymakamlıklar üzerinden hizmet satın alıp okullardaki temizlik ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

"Belediyelerin okulların içerisindeki eksiklikleri gidermesi sorun mudur?" sorusu üzerine Tekin; belediyelerin hangi konu, standartlar ve personelle okullara destek olacağının belirli bir protokol kapsamında yapılmasının hiçbir sorun oluşturmayacağını söyledi.