Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya genelinde eğitim sürelerinin kısaldığına dikkati çekerek, Türkiye’de de toplumsal beklentilere uygun bir düzenleme için çalışma yaptıklarını duyurdu. Bakan Tekin, 15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım’da yapılacağını, 10 bin öğretmen adayının ise yeni yılda Milli Eğitim Akademisi’nde eğitime başlayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde eğitim-öğretim sürelerinin kısalma eğiliminde olduğunu belirten Bakan Tekin, Türkiye’nin de bu çağdaş gelişmelere uyum sağlayabileceğini söyledi.

“Geçtiğimiz yıl kamuoyundaki tartışmaları izlediğimizi belirtmiştik. Şu anda bir rapor hazırladık ve bunu Kabine Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Siyasi karar alınırsa, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı’nda sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde karar verilirse, önümüzdeki yıl eğitim takvimi buna göre düzenlenecek. Ancak bunun bir de yasalaşma süreci var” diye konuştu.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 24 KASIM’DA

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 2024-KPSS ile öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Tekin, KPSS sürecinin tamamlandığını, mülakatların yapıldığını ve itiraz süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Tekin, “İtirazlar sonuçlandıktan sonra, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 24 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 15 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Atamalar sonrasında öğretmen ihtiyacı analizi yapılacağını ve 10 bin kadroluk Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı için branş bazlı kontenjanların belirleneceğini ifade eden Bakan Tekin, "“Bir aksilik olmazsa, yeni yılın başından itibaren 10 bin öğretmen adayı arkadaşımızın Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim süreçleri başlayacak” diyerek, bu planın da kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.