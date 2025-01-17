Merkez Bankası'nın 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğine vurgu yapan Bakan Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğüne dikkati çekti.

"Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" diyen Bakan Şimşek, "Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.