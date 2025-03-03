Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 aydır gerileyen yıllık enflasyonun Şubat ayında yüzde 39,1 gerçekleştiğini, temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 olduğunu anımsattı.

Söz konusu rakamları sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.