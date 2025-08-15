Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ilçesine bağlı Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar bilançosunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hasar tespit ekiplerimiz 6,1’lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar; 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi. 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo, 815’i Sındırgı’da, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız.” dedi.