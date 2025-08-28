Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Futbolcular Derneği tarafından düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, kadın futbolcuların başarılarının toplumsal gelişime katkı sağladığını vurguladı. Güler, “Sahada koşan her genç kızımız, eşitlik ve cesareti simgeleyerek geleceğe ilham oluyor” dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Futbolcular Derneği’nin düzenlediği Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nde kadın futbolcuları övgüyle andı.

Törende yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Bakan Güler, futbolun yalnızca bir oyun olmadığını, cesaret, takım ruhu ve azmin sahaya yansıması olduğunu belirtti.

“Sahada koşan her genç kızımız, eşitlik ve cesareti simgelerken geleceğe umut ve ilham kaynağı oluyor. Onların çabaları yarınlarımızı daha güçlü kılıyor” diyen Bakan Güler, kadın sporcuların başarılarını takdir etti.

KADINLARIN SPORDAKİ YÜKSELİŞİ

Kadınların spordaki yükselişinin Türkiye’nin toplumsal ve sportif gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Güler, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlerken, kadınlarımız bu yürüyüşü omuzluyor. Toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla fark yaratıyorlar” dedi. Bakan Güler, ödül alan sporcuların zorluklara meydan okuyan iradeleriyle genç nesillere örnek olduğunu ifade etti.

Genç kadın futbolculara seslenen Bakan Güler, “Siz koşarken yalnız değilsiniz. Ardınızdan gelen binlerce kız çocuğu, sizin şahsınızda hayallerini görüyor. Gol attığınızda onların yüreğine umut düşüyor. Sizler, ilham verici rol modellersiniz” diyerek, sporcuları yeteneklerini geliştirmeye ve daha çok çalışmaya teşvik etti.

Başarıların ardında kulüp yöneticileri, teknik ekipler ve ailelerin büyük emeği olduğunu da belirten Bakan Güler, organizasyonu düzenleyen Kadın Futbolcular Derneği’ne ve destek veren gazeteci Hande Fırat’a teşekkürlerini sunarak, sporculara 2025 Kadın Futbol Süper Ligi’nde başarılar diledi.