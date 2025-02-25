Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)'nin Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü olduğunu belirterek, KÖİ'nin daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - 9. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası (PPP Week) resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla gerçekleşti.



Etkinlikte konuşan Bakan Bolat, KÖİ modelinin altyapı, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi sektörlerde kamu malları ve hizmetlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde sağlama konusunda yetkin olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilik talebinin hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığını belirterek, hükümetler ve işletmelerin, daha az kaynakla daha fazla altyapı, daha fazla hizmet ve daha fazla büyüme sağlamak amacıyla politikalar geliştirdiğini ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Bu noktada KÖİ modelinin, bu zorluğu fırsata dönüştürebilecek bir çözüm olarak ortaya çıktığını kaydeden Bolat, "KÖİ, daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedefleyerek verimlilik önceliği ile daha fazla finansal, insan ve malzeme kaynağı sağlama amacını gütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Bolat, daha az yatırımla daha fazlasını başarmanın, mevcut kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve kamu çıkarı için uzun vadeli değer oluşturan projeler sunmayı gerektirdiğini söyledi.

Kaynak verimliliğinin, günümüzün en kritik konuları olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konular ile de doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatan Bolat, "Bu nedenle, KÖİ'ler, yenilikçi çözümleri ölçekli bir şekilde uygulama kapasitesine sahip özel sektörün yatırım gücü ve teknik uzmanlığını, kamu sektörünün vizyonu, hukuki çerçeve ve politika desteği ile birleştirerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme ve buna uyum sağlama potansiyelini önemli ölçüde artıran çözümler sunuyor." diye konuştu.



KÖİ'lerin Türkiye için önemli bir kalkınma stratejisi temsil ettiğini belirten Bolat, söz konusu modelin kamu yararı ve vatandaşlar için büyük ve etkili projelerin gerçekleştirilmesini sağladığının altını çizdi. Bakan Bolat, konuşmasının ardından Mutabakat Zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.

PPP Centre Of Excellence (PPPCOE), global işbirliği fırsatlarını ve bilgi paylaşımını artırmak için 3 farklı anlaşmaya imza attı. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Ulusal KÖİ Merkezi ile imzalandı. İkinci anlaşma, yine karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı için Belarus ile gerçekleştirildi. Son anlaşma ise KÖİ ile ilgili global eğitimlerin bu platform üzerinden verilmesi amacıyla İsviçre merkezli global bir kuruluş olan Yetenek Ekonomisi Platformu ile yapıldı.