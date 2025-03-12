Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ocak ayı itibariyle yıllık cari işlemler açığının 11,8 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, cari işlemler hesabındaki dengeli ve olumlu seyrin devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Merkez Bankası tarafından açıklanan Ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Bolat, 2024 Yılında Cari İşlemler Açığının 2023 Yılındaki 39,9 Milyar Dolardan 10,0 Milyar Dolara gerilediğin ve Cari İşlemler Açığının GSYH içindeki Payı yüzde 3,5’tan 2,8 Puan Gerileyerek yüzde 0,8 Olarak gerçekleştiğini belirterek, "2024 Yılı Ocak Ayında 2,3 Milyar Dolar Olan Cari İşlemler Açığı 2025 Yılı Ocak Ayında 3,8 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşmiştir. 2024 Yılı Ocak Ayında 32,4 Milyar Dolar Olan Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Açığı 2025 Yılı Ocak Ayında 11,5 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşmiştir. Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Hesabı 2025 Yılı Ocak Ayında 2,4 Milyar Dolar İle Fazla Vermiştir. Yıllıklandırılmış Bazda Hizmet İhracatı Güçlü Seyrini Devam Ettirerek Ocak Ayında 115,7Milyar Dolara Yükselmiştir" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nca uygulanan mal ve hizmet ihracatını Artırmaya yönelik destekler ile yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının Ocak'ta bir önceki yılın ayı ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 378,7 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bakan Bolat, cari işlemler hesabında ve dış ticarette dengelenme ile hizmet ihracatında rekorlara da dikkati çekti.

Hizmet ihracatının 2025 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 115,7 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirten Bakan Bolat,"Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış bazda 56,4 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 40,1 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle 2024 yılında cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini vurguladı.

Ticarette artan korumacı eğilimler, AB’deki zayıf ekonomik görünüm ve belirsizliğin hakim olduğu küresel konjonktürün de etkisi ile cari işlemler açığının 2025 yılı genelinde yukarı yönlü seyredeceği beklenmekle birlikte GSYH içindeki payının tarihsel ortalamanın (2002-2024 ortalaması: %3,5) altında kalmaya devam edeceği ön görüldüğünü ifade eden Bakan Bolat, "Bu kapsamda dış talep bileşeninin makro ekonomik istikrarı desteklemeyi sürdüreceği değerlendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu tabloyu desteklemek ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz" diye konuştu.