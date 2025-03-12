İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teknoloji grubu iştiraklerinden İSBAK AŞ'nin düzenlediği “Bilişim Teknolojileri ve Mobilite Sektöründe Kadınlar” panelinde teknoloji sektöründeki kadın istihdamını ve fırsat eşitliği mercek altına alındı.İSTANBUL (İGFA) -Tech Istanbul Şişhane’de gerçekleşen “Bilişim Teknolojileri ve Mobilite Sektöründe Kadınlar” konulu panelde, kadınların sektörde daha fazla yer alması için atılması gereken adımlar, eğitim ve mentorluk imkânları ile toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Rukiye Aydın Türktaş, BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal, İBB Trafik Müdürü Serap Çetinkaya ve İBB Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz’un panelist olduğu, moderatörlüğünü ise İSBAK AŞ Pazarlama İletişim Müdürü Serra Seda Okay Uzunoğulları’nın üstlendiği panelde kadınların sektöre katkısı ve İBB’nin kadınlara yönelik destekleri vurgulandı.

Panel ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Avrupa'nın öncülüğünde Birmingham ve Sevilla'da da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Oturumda ERTICO (Avrupa Kara Taşımacılığı Telematik Uygulama Koordinasyon Organizasyonu) tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen ve akıllı ulaşım sistemleri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITS Kongresi’nin 2026 yılında İstanbul’da gerçekleşecek olmasının altında yatan İstanbul’un küresel ölçekte akıllı şehir teknolojilerinde öncü bir merkez olma yolunda attığı güçlü adımlar ve mobilite ekosistemine yaptığı stratejik yatırımlar da vurgulandı.

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Rukiye Aydın Türktaş, İBB’de kadınların teknoloji sektöründe giderek daha fazla söz sahibi olduğunu vurgularken, kadınların sektörde daha çok yer alması için yapılan çalışmalara da değindi.

BELBİM AŞ Genel Müdürü Ceyda Ünal teknoloji sektöründe kadınların daha güçlü bir şekilde yer almasının, sektörel dönüşüm ve toplumsal gelişim açısından kritik olduğunu söyledi. “İşe başladığımda BELBİM’de kadın müdür bulunmuyordu" diyen Ünal, "Kadın istihdamını artırmak, sadece fırsat eşitliği sağlamak değil, aynı zamanda sektörde inovasyonu ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek anlamına geliyor. Ekrem Başkan’ın vizyonu doğrultusunda kadınlara eşit fırsatlar sunduğumuzda, onlar da kendilerini geliştirerek her sektörde önemli roller üstlenmeye devam edecek. İstanbulkart ile sunduğumuz hizmetler, doğrudan kadınların hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin, ‘Anne Kart’ projesiyle, 0-4 yaş arasındaki bebeği olan annelerimize ücretsiz ulaşım imkânı sağladık. Kadınları düşünen, onların günlük yaşamlarını destekleyen çözümler tasarlıyor ve bu projeleri yine kadın çalışanlarımızın emeğiyle hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Panelde İBB Trafik Müdürü Serap Çetinkaya kadınların teknoloji sektöründe daha çok yer almasının, inovasyonu hızlandırarak sektöre büyük katkı sağladığını vurgularken, İBB Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz kadınların teknoloji alanındaki katkılarının kritik önem taşıdığını belirtti.