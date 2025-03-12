Bursa'da Gemlik Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar öncesinde pide ikramı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde İftar öncesinde belediye meclis üyeleriyle birlikte pide ikramında bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Balıkpazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Deviren, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "Ramazan barıştır, kardeşliktir. Bereketi paylaştıkça çoğalır. Biz de bu mübarek günlerde kentimizin her köşesine Ramazan’ın bereketini taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.