Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt'ta sivil toplum kuruluşları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Doğup, ilk gençliğini geçirdiği Bayburt'un kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Avrupa'ya gittim, rüyalarımda Bayburt'u gördüm.

Döndüm Ankara'ya yine Bayburt'u gördüm. Bayburt bizim için çok değerli. Görev yaptığım her makamda ve son olarak Bakanlık görevimde Bayburt'a yönelik ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Gelen talepleri çözdüm, başka bir kurumla ilgili talepse ilgililerine ulaştırarak çözülmesini sağladım" dedi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan

Bakan Bilgin, "Türkiye'nin güçlü bir devlet ve sorun çözen bir ülke olarak tanınıyor.

Dünyada hangi kriz varsa, çözüm merkezi olarak Türkiye görülüyor. Avrupa'yı tahıl krizi, açlık krizi bekliyordu. Binlerce ton gemilerle tahıl taşınıyor, nereye gidiyor? Yüzde 57'si Avrupa'ya gidiyor. Avrupa açlıktan kurtuldu, sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu kriz çözüldü" şeklinde konuştu. Pandemi döneminde dünyada sağlık ve ekonomide ciddi krizilerin yaşandığını aktaran Bilgin, yaşanan krizin Türkiye'yi de etkilediğini belirterek, "Enflasyon, hayat pahalılığı devam ediyor ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Enflasyonla mücadele politikamız devam ediyor, bu politika başarıya ulaşacak, üstelik biz ekonomiyi büyüterek sorunu çözeceğiz. Büyüyerek sorun çözmek neymiş göstereceğiz. Büyümeden vazgeçemeyiz, büyüme istihdam demek, büyüme Türkiye'nin milli gelirinin artışı demek. Büyüme, Türkiye'nin güçlenmesi demek. Büyüme, Türkiye'nin ihracatının artması demek. Yerli kaynaklara dayalı döviz üretmenin iki imkanı var; birisi ekonomik büyüme, ihracat diğeri turizm. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum, enflasyon önümüzdeki günlerde, yılda düzelecektir. Zaten kontrol altına alınan bir ekonomimiz var bunu daha da aşağıya çekeceğiz" diye konuştu.

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacağız"

Asgari ücrete ilişkin kısaca açıklamalarda bulunan Bilgin, yarın Ankara'da gerçekleşecek asgari ücret toplasında çalışanları, emekçileri enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini bildirerek, "Şu gerçeği unutmayacağız, enflasyonunun karşısında, enflasyonun tahribatına uğramış insanlarımız, emekçilerimiz, çalışanlarımız, işsizlerimiz var. Bütün yardım almak durumunda olan, çalışamayan aileler var. Onların hepsine Türk devleti kendi şefkatli elini uzatıyor.

Doğal gaz yardımından tutun, yakıt, yiyecek, giyecek yardımına kadar insanların her derdine koşan, sosyal devlet kimliğini ortaya koyan bur Türk devleti var. Öte taraftan biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücret politikamızla enflasyonun tahribatına karşı koruyacak tedbirlerimizi alıyoruz.

Yarın da Ankara'da asgari ücret toplantısının 3'üncüsünü yapacağız inşallah orada daemekçilerimizi enflasyonun yıkıcı etkisine karşı koruyacak bir ücret seviyesinde bir uzlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"3600 ek gösterge düzenlemesiyle, EYT'lilerin sorununu çözeceğiz"

Ekonomik sorunları çözerek ilerleyeceklerinin bir kez daha altını çizen Bilgin, "Kamu çalışanlarını 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyonu kapsayan bir düzenlemeyle onların hayatlarında ve emeklilik süreçlerinde karışılacakları sorunları çözecek bir uygulamayı gündeme getirdik. Biliyorsunuz Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında bu ay içerisinde meclise sunabileceğimiz bir uygulamamız var. Ekonomide sorunlar var, ekonominin sosyal yansımaları var, sosyal problemlere dönüşü var onları biz teker teker çözerek ilerleyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Türkiye büyük bir ülkedir, Türk devleti güçlü bir devlettir, Türk devleti sosyal bir devlettir ve bütün sosyal sorunları çözerek ileriye doğru yürüyen bir milletimiz var. Demokrasi sayesinde, demokrasimizi güçlendirerek 2023 yılında Türkiye'nin büyük Türkiye rüyasını gerçekleştireceğiz, Türkiye yüzyılının güçlü adımlarla başlangıcını yapacağız" dedi.