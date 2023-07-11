Mimari yapılaşma serüveni 2014 yılında başlayan ve birçok otoritenin övgüyle söz ettiği Bâbertî Külliyesi, dijital altyapıyı sosyal ve akademik üstyapıyla tamamlayan çevre ekolojisini tam anlamıyla kurmak için her geçen yıl gelişti ve sonunda tam hizmet kapasitesine ulaştı. Son olarak, akademi dünyasının önemli kalemlerinden olan Abbas Güçlü'nün 'Bozkırdaki Vaha' misaliyle hayranlığını dile getirdiği Külliye, Bayburt Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulunun Türkiye genelindeki dijitalleşme projesi kapsamında seçtiği 8 pilot üniversiteden biri olmasında büyük rol oynadı.

Geleneksel Osmanlı ve Selçuklu mimarisini modern Cumhuriyet mimarisiyle sentezleyen Külliyede, yapılış misyonuna uygun olarak farklı kültürlerin evrenselliğini yansıtan bir renklilik dokusu hayata geçti. Uzun bir emek sürecinin sonunda, Türkiye'nin en güzel yükseköğrenim merkezlerinden birini tamamlamanın haklı gururunu yaşayan Bayburt Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen açılış töreninde Bâbertî Külliyesinin resmî lansmanını da duyurmuş oldu.

Toplu açılış törenine Bayburt Üniversitesini temsilen katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, böylesine ayrıcalıklı bir yaşam mimarisini Bayburt'a kazandıran vizyonu ve emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Rektör Türkmen, "Bâbertî Külliyesi, tarihin tüm yönlerini barındıran ve kasteden bir mimari ilhamla; geçmiş ile geleceğin aynı mekânda deneyimleneceği zengin bir şimdiki zaman hayalinin gerçekleşmesidir. Buradaki muazzam sonuç hali, birikim olarak ilerleyen yapıcı emeklerin tezahürüdür. Bu anlamda Külliyemizin tamamlanması sürecinde büyük emek veren önceki Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, hayırsever iş insanı merhum Mustafa Köseoğlu'na, desteklerini esirgemeyen tüm değerli devlet büyüklerimize, bürokratlarımıza ve diğer tüm hayırsever bağışçı kurum, kuruluş ve zâtlarımıza; şehrimizin kamu kurumları, özel sektör girişimleri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarına; son olarak kurumsal varlığımızın en önemli gerekçesi olan cumhurumuza ve onları en güzel şekilde temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunarım. Şimdi, bu güzide yaşam mimarisinde akademi, spor, kültür, sanat ve proje dolu bir yaşam üretme vakti. Külliyemize hayat vermek için var gücümüzle bu sembolik miladı onurlandırmaya odaklanacağız." dedi.