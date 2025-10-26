Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde düzenlenen “Güz Resitali”nde soprano Bengisu Yaman ile piyanist Tutu Aydınoğlu, klasik operanın seçkin eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği opera dinletisi, Gölyazı Mahallesi’nde bulunan tarihi Aziz Panteleimon Kilisesi’nde gerçekleştirildi. “Güz Resitali” etkinliğinde, uluslararası alanda ses getiren soprano Bengisu Yaman ile çok yönlü piyanist Tutu Aydınoğlu’nun performansları izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Konser repertuvarı, opera müziğinin en seçkin eserlerinden oluştu. Verdi’den Puccini’ye, Rossini’den Bizet’e uzanan geniş bir yelpazede sunulan arya ve düetler, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Soprano Bengisu Yaman’ın güçlü sesi ve etkileyici yorumu, piyanist Tutu Aydınoğlu’nun başarılı performansıyla buluşarak salonu dolduran sanatseverleri büyüledi.

Gecenin en özel anlarından biri ise Cemal Reşit Rey’in “Güneşli Manzaralar” adlı eserinden sunduğu piyano solo oldu. Aydınoğlu, bu performansıyla Türk müziğinin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık, sanatçıları tebrik ederek, günün anısına hediye verdi.