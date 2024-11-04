Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında, Sakarya Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - Giresun Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ortak çektikleri "Bir Uçtan Bir Uca Karadeniz, Ayrı Değil Biriz Biz" filmiyle Türkiye birinciliğini kazandı.SAKARYA (İGFA) - Koordinatör okul Sakarya Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 12 öğrenci ve 2 öğretmenin görev aldığı, paydaş okul Giresun Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin12 öğrenci ve 2 öğretmenle destek sağladığı "Bir Uçtan Bir Uca Karadeniz, Ayrı Değil Biriz Biz" isimli kısa film projesi; Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında 102 okul arasından Türkiye birinciliğini elde etti.

Öğrencilerin Karadeniz kültürünü tanıdığı, zanaat atölyelerini ziyaret ettiği, müzeleri gezdiği, tarlalarda yöresel kostümlerle çay topladığı, geleneksel Türk sanatlarında aktiviteler gerçekleştirdiği, yöresel müzikleri dinleyerek kaynaştığı, karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği kısa film projesi; öğrencilerin beraberce güzel vakit geçirmelerine, kültür aktarımına fırsat sunarken aynı zamanda ekip çalışmasıyla hayatları boyunca gururla hatırlayacakları bir başarı elde etmelerine imkân tanıdı.

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, iş birliğini uyum içinde yürüten öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin millî kültürüne ve manevî değerlerine bağlı, sanata ve kültüre duyarlı, ilme ulaşan nesil hedefleriyle örtüştüğünü ifade ederek, projenin tüm destekçilerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.