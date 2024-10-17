İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli parti verdi! Evliliklerinin 3. yılı... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli parti verdi! Evliliklerinin 3. yılı...
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti
Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinde aldığı rollerle tanınan Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medyadan...Devamı için tıklayınız