Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti
Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinde aldığı rollerle tanınan Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medyadan...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
AK Parti Bayburt'taki ilçe kongrelerini sonuçlandırdı.
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı
Bursalı genç gazeteci Ünal Özbay hayatını kaybetti
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Bayburt Belediyesi Mezbahanesi'nin hizmet kalitesi tescillendi