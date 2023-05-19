Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce Bayburt Sentetik Semt Sahası’nda organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı; Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’nin günün anlam ve önemine belirten konuşmasıyla başladı.

Programda Gençlik Merkezi Halk Oyunları Topluluğu, davul zurna eşliğinde bar oynadı. Daha sonra Bayburt Belediyesi Başaran Bilek Güreşi Takımı sporcularının bilek güreşi, boks ve cimnastik sporcularının sportif gösterileriyle program devam etti. Gençlik merkezi bünyesindeki müzik grubunun müzik dinletisinin ardından, ok atma gösterisi yapıldı. Resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi. Programda ayrıca çeşitli spor dallarında derece elde eden sporculara hediyeleri takdim edildi.

Kutlama programına Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.