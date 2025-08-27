İzmir Büyükşehir Belediyesi, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Atatürk’ün kişisel eşyalarının yer aldığı sergi ile Refik Anadol’un dünyada ilk kez İzmir’de sergilenen eserlerine ev sahipliği yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Folkart ve Folkart Gallery iş birliğinde 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. 29 Ağustos–9 Eylül tarihleri arasında ziyarete açılacak sergiler, fuar sonrasında da İzmirlileri ağırlamaya devam edecek.

SERGİYİ GEZDİLER

Sergiye, ev sahipleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın yanı sıra İzmir’in sanat, iş dünyası ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisinin proje direktörü ve küratörü Fahri Özdemir, Başkan Tugay ve eşi Öznur Tugay’a sergiyi tanıttı. Refik Anadol’un eserleri ise davetlilerin büyük ilgisini çekti.

“BAŞA ÇIKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ZORLUK YOK”

Düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün 26 Ağustos 2025… 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce inandırdığı, sonra bir araya getirdiği, şahlandırdığı bir milleti, bir orduyu, Büyük Taarruz ile hareketlendirdi. 9 Eylül’de, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, bu dünyanın sonuçlanacak en muhteşem zaferlerinden birinin ilk gününü yaşattı. Böylesine anlamlı günde tarihimizin en büyük kahramanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun resimleriyle, ona dair hatıralarla anıyor olmak, böyle bir serginin açılışını yapmak tüm İzmir için, tüm İzmirliler için büyük bir onurdur. Bu serginin oluşmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize ki böyle şanlı bir tarihe sahibiz. Böyle gurur duyduğumuz zaferlere sahibiz. O günlere bakıp da bugün başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk olmadığını, yenemeyeceğimiz hiçbir güçlük olmadığını düşünmemiz için bu serginin başka bir vesile olacağını düşünüyorum. Bütün İzmirlileri bu sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“DÜNYADA İLK KEZ İZMİR’DE SERGİLENECEK”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın dünyanın en eski fuarlarından biri olduğunu kaydeden Başkan Tugay, “İzmir Enternasyonal Fuarı, uzun zaman hem Türkiye’nin tanıtımı, hem de diğer ülkelerin Türkiye’de kendilerini tanıtmaları için ev sahipliği yapmış bir etkinliktir. Bu etkinliği, öncelikle sürdürmek, daha sonra geliştirmek için çaba içindeydik. Kültürpark ve fuarı gezmeye gelenlerin unutamayacakları bir başka tadı onların ağzında bırakmak için Refik Anadol’un iki eserini de burada sergileyeceğiz. Folkart ailesinin de büyük gayretleri ile bu iki eseri de burada görme şansına sahip olacağız. Refik Anadol’u bütün dünya tanıyor. Ne mutlu bize ki iki eserinden biri, dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek. Atatürk’ün sergisi ile beraber çok sayıda İzmirliyi burada mutlu edecek bir sergi” ifadelerini kullandı.

“İZMİR, SANATÇI FABRİKASIDIR”

Sanata ve sanatçıya önem verdiklerini söyleyen Başkan Tugay, “Bunu, Atatürk’ün gözüyle değerli buluyoruz. Çünkü ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyen bir lider, medeniyetin, çağdaşlığın, gelişmişliğin ancak sanat ve bilimle olacağını defalarca bize söylemiştir. İzmir, sanatçı fabrikasıdır. İzmir’de sanat doğal olarak yeşerir ve gelişir” dedi.