Mankenlik dünyasına adım attığında kendisini çocukluğundaki Barbie oyunlarında gibi hissettiğini belirten Aslı Nur Çelik, mesleğin getirdiği yeni insanlarla tanışma, farklı yerler görme ve çeşitli deneyimler yaşama fırsatının kendisine büyük bir mutluluk sağladığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Antalya doğumlu olan Aslı Nur Çelik, turizm alanında eğitim aldıktan sonra animasyon sektöründe çalışmaya başladı.

Sporla iç içe bir yaşam sürdüren Çelik, voleybol ve yüzmeye olan tutkusuyla bilinirken, kısa bir süre profesyonel bowling sporcusu olarak da yer aldı.

Çocukluk hayali olan mankenlik dünyasına adım atarak kariyerinde yeni bir yön çizmeye karar veren Aslı Nur Çelik'in mankenlik kariyeri, İstanbul’da katıldığı bir model yarışmasıyla ivme kazandı. Yarı finale yükselerek profesyonel eğitim alma şansı bulan Çelik, bu süreçte sektörden birçok iş teklifi almış ve kendine sağlam bir yer edindi. Genç model, başarısını azmi ve özgüveniyle açıklayarak, “İnsan gerçekten istediğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Benim başarımdaki en büyük etken, kendime olan güvenimdir” şeklinde ifade ediyor.

Bu özverili çalışmaları, ona "Promising" ödülünü kazandırmıştır.

Mankenlik dünyasına adım attığında kendisini çocukluğundaki Barbie oyunlarındaki gibi hissettiğini belirten Çelik, bu mesleğin getirdiği yeni insanlarla tanışma, farklı yerler görme ve çeşitli deneyimler yaşama fırsatının kendisine büyük bir mutluluk sağladığını dile getiriyor.

Kariyerini her şeyin önüne koyduğunu vurgulayan genç model, "Daha önce aşk diyen biri olarak artık önceliğimi kariyer olarak belirledim. Hayallerini bir kenara koyanlar ileride büyük pişmanlık yaşayabilir," diyerek hayallerinin peşinden gitme kararlılığını ifade ediyor. Küçükken aynanın karşısında prenses gibi hayaller kurarak kendisini sahnelerde gören Çelik, ailesinin en büyük destekçisi olduğunu vurguluyor. Özellikle annesinin verdiği destekle hayallerine ulaşma yolunda ilerlediğini belirten genç model, "Ailem her zaman yanımdaydı, onların emeğini asla ödeyemem," diyerek minnettarlığını dile getiriyor. Farklı iş deneyimlerinin ona büyük tecrübeler kazandırdığını söyleyen Çelik, şimdi oyunculuk alanında da ilerlemeyi hedeflemektedir.

Mankenlikte Kylie Jenner’ı, oyunculukta ise Serenay Sarıkaya’yı rol model aldığını ifade eden başarılı model, "Kendi ışığına güven, hayallerinin peşinden git," diyerek gençlere ilham vermeye devam ediyor.