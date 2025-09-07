Konya iş dünyasının öncü kuruluşlarından ASKON Konya Şubesi, daha önce Su konusunu gündeme getişmişti. Şimdi ise, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Yanan Alan Fidan Bağışı” kapsamında yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyasına güçlü bir destek verdi.KONYA (İGFA) - ASKON Konya Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Yalçın’ın sunumuyla hazırlanan videoda, basit ihmallerin doğaya verdiği büyük tahribat gözler önüne serildi.

Videoda, “Hiç yanan bir orman gördünüz mü? O alevleri, o acıyı içinizde hissettiniz mi? Bazen küçücük bir izmarit, söndürülmemiş bir mangal közü ya da bir cam parçası koca bir ormanı yok edebiliyor. Ne yazık ki yangınların yüzde doksanı böyle basit hatalardan çıkıyor.” denilerek çarpıcı ifadelere yer aldı.

ASKON Konya Enerji Komisyonu Başkanı Abdullah Yalçın yaptığı açıklamada, dernek olarak yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda çevre ve doğa bilincine de önem verdiklerini belirtti. Yalçın, orman yangınlarıyla mücadelenin yalnızca teknoloji, ekipman ya da uçaklarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, kendilerine düşen en büyük görevin yanan her ağacın yerine yeni fidanlar dikmek olduğunu söyledi.

Kampanya kapsamında her fidan bağışı 70 TL olarak belirlendi.