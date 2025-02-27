ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon Avro sözleşme imzaladı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada yeni iş ilişkisini duyuruldu.



Açıklamada, ASELSAN ile yurt içi bir müşterisi arasında kara araçları faydalı yükleri kapsamında toplam tutarı 296 milyon Avro olan sözleşmenin imzalandığının altı çizilirken, söz konusu sözleşme kapsamındaki teslimatların 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.