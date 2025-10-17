Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek binasına gelişinde Vali Ergün’ü Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Fuat Beyaz ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir kamu görevini yürüttüğünü belirterek, “Köklü geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın mihenk taşlarından biri olarak, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.” dedi.

Muhtarların devletle vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ve devletin vatandaşa ulaşan kılcal damarları olduğunu vurgulayan Ergün, “Yeşilin başkenti Artvin’imizde her hususta halkımızın memnuniyet seviyesini yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü şimdiden gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Fuat Beyaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ergün’e bilgi verdi.