Artvin Valisi Turan Ergün, Fen Lisesi'ni ziyaret edip, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, Artvin Fen Lisesi'nde çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında okul öğretmenleri ve idarecileriyle bir araya gelerek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Ergün, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Ziyaret kapsamında bazı sınıfları gezen Vali Ergün, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına dair düşüncelerini ve beklentilerini dinledi.

Ergün, ayrıca öğrencilere düzenli bir şekilde ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyarette Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Öztürk’te hazır bulundu.