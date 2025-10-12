Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin spor okulları projesi kapsamında bu yıl hayata geçirdiği oryantiring branşı, 10. Kaleiçi Old Town Festivali’nde renkli bir etkinliğe imza attı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Kaleiçi’nin tarih kokan dar sokaklarında düzenlenen halk katılımlı oryantiring yarışması, sporseverlere eğlenceli, hareketli ve keşif dolu bir macera yaşattı.

Düzenlenen oryantiring yarışmasında, 40’ı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu olmak üzere çok sayıda katılımcı yer aldı. Festivale katılmak üzere dünyanın dört bir yanından Antalya’ya gelen konuk heyetler de yarışmaya büyük ilgi gösterdi. Yarışmacılar Kaleiçi’nde oluşturulan parkurlarda harita ve pusula yardımıyla yön bulma becerilerini sergiledi.

Yarışmacılara başlangıç noktasında, Kaleiçi’nin sokaklarını gösteren özel krokiler dağıtıldı. Bu krokilerde, sporcuların sırasıyla ulaşmaları gereken hedef noktaları işaretlenmişti. Katılımcılar, yön bulma becerilerini kullanarak hedefleri buldukça parmaklarına takılı elektronik kontrol cihazlarını hedeflerdeki istasyonlara okutarak ilerledi. Böylece her sporcunun hangi hedefe, hangi sürede ulaştığı elektronik sistem üzerinden anlık olarak takip edildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, sporcular hem kıyasıya bir mücadele verdi hem de Kaleiçi’nin büyüleyici tarihini keşfetme fırsatı buldu. Dereceye girenler ise ödüllendirildi.

Muratpaşa Belediyesi Oryantiring Eğitmeni İrem Halat halk katılımlı oryantiringin yanı sıra Antalya’da gerçekleşen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Murapaşa Belediyesi adına yarışan 14 sporcu olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan Melis Evrim Atasoy ise küçük yaşlarda bu branşa yöneldiğini belirtti. Atasoy, “Hem hareketli hem de zeka geliştiren bir spor. Bu spor, yön bulma duygumu geliştirdi. Hafızanın gelişmesine de yardımcı oluyor” diye konuştu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Diğer yandan Antalya, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 1. Kademe yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından Üç Kapılar’da takdim edildi.

Ödül töreninde dereceye giren ve oryantirig sporuna gönül veren tüm sporcuları tebrik eden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kaleiçi’nde büyük bir restorasyon başarısı var. Görevimiz onu bütün dünyayla buluşturmak, daha çok kültür üretmek, daha çok turizm üretmek, iş üretmek, aşk üretmek. Kaleiçi’ni ülkemizin en yararlı antik kenti haline getirmek ve değerlendirmek. Bunu başarabilmek adına bu Kaleiçi Old Town Festivali faaliyetlerimize bu yıl spor çabalarımızı da ekledik. Oryantiring gelişmekte olan geniş tabanlı bir spor. Önümüzdeki yıllarda bunu uluslararası standartta uygulamaya gayret edeceğiz. Her yıl biraz daha ülke sporuna, ülke turizmine, ticaretine katkılarımızı artırarak devam edeceğiz, kentimizi yükseltmek adına çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Programda yaptığı konuşmada Antalya’nın bir turizm şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir spor şehri de olduğunu belirten Vali Şahin ise “İnşallah bu sporu Türkiye’nin en önemli sporlarından biri haline getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Uysal ödül töreninden sonra ise Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında Üç Kapılar’da sanatını icra eden festival ekibini de ziyaret etti.