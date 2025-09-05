Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kadınların dijital çağa uyum sağlaması ve işlerini dijital platformlarda daha etkin yürütmesi amacıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) “Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Eğitimi” düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Farklı yaş gruplarından kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde; sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, ürün ve hizmetlerin çevrim içi tanıtımı, dijital reklamcılık, marka oluşturma, veri analizi, hedef kitleye ulaşma ve raporlama teknikleri gibi birçok konu hem teorik hem uygulamalı olarak işlendi.

Görsel İletişim Uzmanı ve Dijital Pazarlama Eğitmeni Ceren Cengiz, katılımcıların sıfırdan tasarım oluşturmayı, sosyal medyada tanıtım yapmayı, sponsorlu içerik çıkmayı, hedef kitle belirlemeyi ve sonuçlarını analiz etmeyi öğrendiğini söyledi. Cengiz, hedeflerinin kendi işlerini dijital ortamda da etkin şekilde yürütebilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.