Antalya Muratpaşa Belediyesi, ilçede yaşayanların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmesi için ücretsiz ‘Language Lounge’ etkinliklerini başlatıyor. 12 Şubat’ta başlayacak etkinlikler, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’ndaki Kültür Kafe’de düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin, Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) işbirliğiyle hayata geçirdiği İngilizce Konuşma Kulübü, katılımcılara İngilizce pratik yapma ve dilde özgüven kazanma fırsatı sunuyor. Etkileşimli aktiviteler, tartışmalar ve grup çalışmalarıyla İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler, aynı zamanda kültürel etkileşimi artırarak toplumsal katılımı teşvik ediyor.

4 hafta sürecek olan program, her çarşamba ve perşembe saat 20.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler, başvuru formuna Muratpaşa Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında biyografi kısmında yer alan web sitesi üzerinden ulaşabilecek.