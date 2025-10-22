Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, öykü ve şiir atölyeleriyle başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da edebiyat tutkunlarını yaratıcı bir yolculuğa davet eden atölyelerde katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek kendi eserlerini kaleme alma ve yazınsal becerilerini geliştirme olanağı bulacak.

Öykü Atölyesi, eğitimci-yazar Özcan Karabulut yönetiminde öykü kurgusu, karakter yaratımı ve anlatım tekniklerine odaklanacak.

Şiir Atölyesi ise şair ve çevirmen Nazmi Ağıl eşliğinde şiirin ritmi, imge dünyası ve çağdaş şiir örnekleri üzerinden yaratıcı çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Her iki atölye de 25–26 Ekim 2025 tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek altı saatlik programın sonunda katılımcılar, kendi öykü ve şiirlerini tamamlamış olacak. Atölyeleri başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek.