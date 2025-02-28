Antalya'da Kumluca Belediyesi Türk Müziği Topluluğu İbrahim Bilgenoğlu şefliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde unutulmaz bir "Türkü Akşamı" konseri gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA)- Konsere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kumlucalı vatandaş katıldı.

Akdeniz ve Ege yöreleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından toplam 23 türkü Türk Müziği Topluluğu Korosu ve solistleri tarafından seslendirildi.

Koronun türkü yorumları, dinleyicilerden tam not aldı.

Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, İbrahim Bilgenoğlu şefliğindeki sanatçıların sazları ve sözleriyle her şeyi anlattıklarını belirtirken, "Kendilerini kutluyorum. İnanın bu kadar kısa zamanda bu kadar farklı etkinlikleri nasıl oluşturabiliyorlar şaşırıyorum. Her konserde bizleri farklı güzelliklerle karşılıyorlar. Bu başarılı çalışmaları için tüm sanatçı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Etkinlik sonunda ilçe protokolü, koro üyelerine emeklerinden ve performanslarından dolayı teşekkür ederken, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu da, Koro Şefi İbrahim Bilgenoğlu’na çiçek takdim etti.