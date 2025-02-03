İlki büyük ilgi gören, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’in eserlerini senfonik düzenlemelerle taçlandıran "Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri bir kez daha Ankaralı izleyicilerle buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Müslüm Gürses’in ölümsüz eserlerini yeni bir perspektiften sunmayı amaçlayan projenin solistliğini kendine özgü yorumu ve etkileyici performansıyla arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan üstleniyor.

Konserin düzenlemeleri ve şefliği, uluslararası başarılara imza atan Şef Musa Göçmen tarafından gerçekleştiriliyor.

Konserde Hakan Taşıyan’ın güçlü sesi ve Musa Göçmen’in özenli düzenlemeleri eşliğinde usta sanatçının “Yıllar Utansın ”, “Seni Yazdım Kalbime”, “İtirazım Var”, “Tanrı İstemezse” gibi ölümsüz eserleri senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buluyor.

Sanatseverler için hem nostalji dolu hem de yenilikçi bir deneyim sunan, Türk müziğinin ölümsüz eserlerini nesiller boyu yaşatmayı sürdürmeyi hedefleyen "İtirazım Var Senfonik Müslüm Şarkıları" konseri 17 Şubat'ta bir kez daha Ankara Congresium'da gerçekleşecek.

Etkinlik solist Hakan Taşıyan, şef Musa Göçmen ve orkestra üyeleri eşliğinde Müslüm Gürses’in ruhunu onurlandırmaya devam ederken izleyicileri kimi zaman hüzünlü, kimi zaman coşkulu bir yolculuğa çıkaracak.