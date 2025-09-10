Ankara Keçiören Belediyesi, polislik, jandarma, sahil güvenlik, askerlik, bekçilik, BESYO, itfaiye ve kurtarma gibi alanlarda fiziki yeterlilik parkuruna hazırlanan gençler için ücretsiz kurs düzenliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın öncülüğünde hayata geçirilen “POMEM Parkur Hazırlık Kursu” ile gençlerin hayallerine giden yolda profesyonel destek sağlanacak.

PROFESYONEL ANTRENÖRLERLE HEDEFE EMİN ADIMLARLA

Kurs kapsamında; parkur teknikleri, sınav taktikleri, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları yapılacak. Eğitimler, profesyonel antrenörler eşliğinde birebir destekle yürütülerek gençlerin sınavlara daha donanımlı şekilde hazırlanması hedefleniyor.

BAŞKAN ÖZARSLAN: “GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Hayallerine koşan gençlerimiz artık yalnız değil. Onları profesyonel antrenörlerle destekleyecek, bu zorlu parkurda yanlarında olacağız. Her bir gencimize başarılar diliyorum” dedi.

BAŞVURULAR 15 EKİM’DE BAŞLIYOR

Kursa katılmak isteyen adaylar, 15 Ekim tarihinden itibaren Keçiören Ovacık Mahallesi, 567. Cadde, No: 4 adresinde bulunan Engelsiz Spor Merkezi’ne başvuru yapabilecek.

GENÇLERE DESTEK, GELECEĞE YATIRIM

Keçiören Belediyesi, bu projeyle gençlerin kamu personeli alım süreçlerinde karşılaştıkları fiziki yeterlilik engelini aşmalarına yardımcı olmayı ve onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor.