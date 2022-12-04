TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü günler geçiren Bayburt Özel İdarespor, ligin 17. haftasını da puansız kapattı.

Ligin ilk devresinde karşılaşacağı son iki rakipten biri olan Ankaraspor’la deplasmanında oynayan Bayburt Özel İdarespor karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Golleri 6. dakikada Doğukan İnci, 43’te Bahattin Köse attı. Maçın ikinci yarsının başında temsilcimiz Okan Sarı farkı bire indirdi.

Okan Sarı 51’de durumu 2-1’e getirdi. Ev sahibi ekip 60. dakikada bir gol daha buldu. Bahattin Köse’nin attığı gol skoru 3-1’e getirdi.

Karşılaşma Ankaraspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Ligde 8 puanla son sırada bulunan Bayburt Özel İdarespor ilk devrenin son maçında Tarsus Belediyespor'u ağırlayacak.