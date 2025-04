​•Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel başlattığı uygun fiyatlı kırmızı et satışı sona erdi.​•Başkent Market şubeleri ve 25 ilçeyi dolaşan mobil marketler üzerinden yapılan satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulama kapsamında Ramazan boyunca 125 ton kırmızı et satıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için Ramazan boyunca sürdürdüğü uygun fiyatlı kırmızı et satışı, Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Toplamda 125 ton kırmızı et, Başkent Market şubeleri ve 25 ilçeyi dolaşan mobil marketler aracılığıyla 53 noktada vatandaşlara ulaştırıldı.

Etleri Çubuk, Kahramankazan ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin eden ABB hem yerel üreticiyi destekledi hem de vatandaşlara piyasa fiyatlarının altında satış yaptı. Kesimden paketlemeye kadar tüm süreç, veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri gözetiminde gerçekleştirildi.

TOPLAMDA 125 TON ET SATILDI

3-28 Mart tarihleri arasında toplam 53 noktada gerçekleşen et satışlarının ilk haftasında 28 bin 924 kilogram, ikinci haftasında 31 bin 886 kilogram, üçüncü haftasında 28 bin 251 kilogram ve son haftasında 36 bin 214 kilogram kıyma, kuşbaşı, haşlamalık et ve sucuk gibi ürünler uygun fiyatlarla Başkentlilerin sofrasına ulaştı. Toplamda ise 125 ton et satışı gerçekleştirildi.