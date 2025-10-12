Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın son gününde hekim, yazar ve düşünür Altay Cem Meriç’in gerçekleştirdiği “Biz Kimiz?” başlıklı program, dinleyicilere kimlik, ahlak, eğitim ve çağımız insanının zihin dünyası üzerine düşündürücü mesajlar sundu.KOCAELİ (İGFA) - Konuşmasına eğitim sistemine yönelik eleştirileriyle başlayan Altay Cem Meriç, modern eğitimin bireyi bilgiyle donatmaktan çok, özgüvensiz ve mesleksiz bir profil hâline getirdiğini söyledi. Meriç, “Eskiden hassasiyet noktası olan pek çok şeyi kaybettik. Sert bir fırça eğitimden kalktı. Oysa pek çok insan bilir ki fırça yemeden meslek öğrenilmez. Bugün 22 yaşına gelmiş, hâlâ sabah kalkamayan, tempo koyamayan bir gençlik profiliyle karşı karşıyayız” dedi. Meriç, “Eğitim tabanının genişlemesi, kaliteyi düşürdü” diyerek özellikle mesleki yönlendirmenin yetersizliğine işaret etti.

“USTA-ÇIRAKLIK EĞİTİMİN TEMELİDİR”

Bilgiye ulaşmanın sadece okul sistemleriyle değil, yaşayarak ve çalışarak kazanıldığını belirten Meriç, “Usta-çırak ilişkisinin eğitimden kaldırılması farklı bir insan türetti. Hiç fırça yememiş, hiç çalışmamış bu insan, 20 saatlik mesai yapabilir mi?” dedi. Söyleşide verdiği örneklerle, disiplinli ve sabırlı eğitimin önemine dikkat çeken Meriç, “Fırçalama” kavramını bir şiddet aracı değil, eğitimin ciddiyetini simgeleyen geleneksel bir değer olarak tanımladı.

“HATIRAT OKUYUN, BİR İNSANIN OMURİLİĞİNİ TANIRSINIZ”

Söyleşinin sonunda dinleyicilere kitap önerilerinde bulunan Altay Cem Meriç, özellikle hatırat okumanın, kişisel gelişim ve tarihî şuur açısından büyük önem taşıdığını vurguladı: “Hatırat, bir insanın omuriliğini okumaktır.” Altay Cem Meriç’in söyleşisi, Akçakoca Salonu’nu dolduran çok sayıda kitapsever tarafından ilgiyle takip edildi. Katılımcılar, söyleşi boyunca notlar alıp Meriç’e sorular yöneltti. Programın sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Meriç’e teşekkür plaketi takdim edildi.