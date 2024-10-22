Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan babasına veda: 'Seni her gün özleyeceğim' Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan babasına veda: 'Seni her gün özleyeceğim'
Aleyna Kalaycıoğlu engelli kardeşini paylaşıp ateş püskürdü! 'Doktor ihmali yüzünden bu halde'
Survivor yarışmasında sergilediği performansla tanınan ve çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalaycıoğlu, "Kardeşim...Devamı için tıklayınız