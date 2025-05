Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde kurulan Mersin Sinema Ofisi’nin film projelerine desteği devam ediyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulan Mersin Sinema Ofisi, bir film ve bir belgesel çekimine verdiği desteğin ardından şimdi de uluslararası bir çalışmaya destek oluyor.MERSİN (İGFA) - Çekya’da MOVIE S.R.O. adlı şirket tarafından finanse edilen ve Ortadoğu'daki kriz bölgelerinde faaliyet gösteren bir grup ajanın görevleri gereği hem kendi, hem de masum sivillerin hayatlarını etkileyebilecek kararlar vermek zorunda kalmalarını konu alan ve ikinci sezonu çekilen “Kurtarıcılar-2” (The Extractors II) adlı 6 bölümlük dizi filmin çekimleri, Mersin Sinema Ofisi’nin destekleriyle Tarsus’ta gerçekleştiriliyor.

Yapımcılığını Adam Dvorak, ile David Rauch’un, yönetmenliğini ise Jan Pavlacky üstlendiği dizi film çekiminde Türkiye’den de oyuncular yer alıyor. Şu an faaliyette olmayan Çukurova Fabrikası’nın yerleşkesi başta olmak üzere, Tarsus’un farklı noktalarında süren film çekimlerinin 13 Haziran’da tamamlanması planlanıyor.

Mersin Sinema Ofisi, film ekibinin konaklamasından çekim mekanlarının belirlenmesine, yasal izin süreçlerinin kolaylaştırılmasından altyapı hizmetlerine kadar birçok noktada destek oluyor. Uluslararası özelliği bulunan filmin çekimlerinin Mersin’de yapılıyor olması da tanıtım açısından oldukça önem arz ediyor.

Arzu Görgülü: “1.5 yılda çok ciddi yol kat ettik”

Mersin Sinema Ofisi’nde görevli olan ve “Kurtarıcılar-2” film yapımının proje koordinatörlüğünü yürüten Arzu Görgülü, ilk kez uluslararası bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mersin Sinema Ofisi’nin, Başkan Vahap Seçer’in vizyoner projelerinden birisi olduğunu dile getiren Görgülü, “Bu uluslararası alanda oldukça ses getiren ve vizyoner bir proje. Sinema sektörü ağırlıklı olarak İstanbul’da. Mersin’de de sinema sektörüne yeni bir alan açmak ve aynı zamanda kentin tanıtımı açısından, ofisin önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Çünkü 1.5 yılda çok ciddi yol kat ettik” dedi.

Mersin Sinema Ofisi’nin açılışından itibaren geçen süre içerisinde bir uzun metraj film ve bir belgesel filme destek olduklarını belirten Görgülü, “İlk uluslararası projemiz Çekya’dan geldi. Bu anlamda uluslararası bir işi yapıyor olmak bizim hem Türkiye, hem de uluslararası alanda tanınırlığımızı sağlaması bakımından önemli bir yerde duruyor” diye konuştu.

Adam Dvorak: “Mersin Sinema Ofisi harika bir fikir”

“Kurtarıcılar-2” dizi filminin yapımcısı Adam Dvorak ise Türkiye’de birçok noktayı gezdiklerini ama hem uygunluk, hem de Sinema Ofisi’nin destekleriyle Mersin’de karar kıldıklarını kaydederek, “Güzel lokasyonlar var, harika bir ülke. Türkiye’ye geldiğim ve burada çekim yaptığım için mutluyum. İnsanlar güzel, yemekler harika. Mersin Sinema Ofisi harika bir fikir. Onlar sayesinde buradayız. Biz Türkiye’de her yeri dolaştık ve nihayetinde bu mekanı bulduk, daha sonra Mersin Sinema Ofisi’yle tanıştık. Bir puzzle gibi tamamlanmış olduk. prodüksiyonel anlamda çok destek oldular, destekleri büyüktü” ifadelerini kullandı.

David Rauch: “Film yapmak istediğinizde her şey için yardımcı olan bir ekip var”

Çalışmanın yürütücü yapımcısı David Rauch’da, çekimler için uygun çalışma ortamı bulduklarını belirterek, “Biz daha önce Türkiye’de çekim yaptık, bu ikinci çekimimiz. Daha önce Van’daydık ve bir Sinema Ofisi yoktu. Şu anda dünyanın her yerinde ki film yapan insanlar için güzel bir yer burası. Çünkü bir film yapmak istediğinizde ihtiyacınız olan her şey için bize yardımcı olan bir ekip var. Tabi ki her film çekiminde olduğu gibi biz biraz gergin ve stresliydik en başından. Ama şimdi işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyoruz ve çekimlerden keyif almaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Jan Pavlacky: “Her zaman bir desteğin olması güzeldir”

Filmin yönetmeni Jan Pavlacky’de, Mersin Sinema Ofisi’nden aldıkları desteğin kendileri için önemli olduğundan söz ederek, “Öncelikle her şey harika. Henüz çok tecrübemiz yoktu bu şehre dair. Yaklaşık bir haftadır burada çekim yapıyoruz. Ama şimdi dört gözle şehrin kalanında çekim yapmayı bekliyorum. Her zaman bir desteğin olması güzeldir” dedi.